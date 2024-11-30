Осинькин покинет «Крылья Советов» на следующей неделе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в ближайшие дни покинет пост.

Есть вероятность, что Осинькина не будет уже на заключительном матче года против «Ростова». Решение об уходе тренера уже принято.

Осинькин в Самаре с 2020 года.

В 2021 году тренер вернул «Крылья» в РПЛ и вывел в финал Кубка.

Несколько недель назад губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что Осинькин до конца сезона не уйдет.

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