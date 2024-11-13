Громкое интервью Дзюбы, подробности срыва трансфера Кордобы в «Спартак», Карпин анонсировал вызов Дугласа Сантоса и другие новости

Дзюба – о «Спартаке»: «Все, что заложил в клуб Старостин – дух народной команды, гладиатора – все похерили».

Бонгонда ответил на критику Титова: «Я не знаю кто это, важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны».

Ответ Юрана на резкую критику Широкова.

Божович рассказал, что клубы РПЛ привозят судьям женщин.

«Краснодар» его уже отпустил»: стало известно, почему сорвался трансфер Кордобы в «Спартак».

Дзюба объяснил, почему Семак стал для него нерукопожатным.

«Есть три-четыре скотины»: Дзюба резко высказался о руководстве «Локомотива».

Дзюба охарактеризовал Галактионова: «Трусливенький, слабоватый, нерешительный».

Карпин ответил, планирует ли приглашать Дугласа Сантоса в сборную России.

Ответ Карпина на желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную.

Генич – после критики Дзюбы: «Ни одна псина не будет ставить под сомнение мою карьеру».

Стала известна зарплата Дзюбы в «Акроне».