«Краснодар» его уже отпустил»: стало известно, почему сорвался трансфер Кордобы в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, почему нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в сентябре не перешел в «Спартак».
«Последней каплей по уволенному спортивному директору Томашу Амаралу стала история с Кордобой.
«Спартак» договорился с «Краснодаром», те его уже отпустили. Между клубами все было оговорено. Оставалось только договориться по личным условиям с игроком.
«Спартак» посчитал, что требования Кордобы – это слишком жирно. Скорее всего, это решение Амарала: «Не надо». Хотел ждать до зимы – чтоб купить за меньшие деньги. «Краснодар» сыграл на опережение и продлил контракт.
Если бы Амарал настоял, то «Спартак» выполнил бы финансовые требования Кордобы. Джон стал последней точкой для Амарала», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- «Краснодар» на прошлой неделе продлил Кордобу до 2027 года.
- В сезоне РПЛ у Джона 8 голов.
- Кордоба в России с 2021 года.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов