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    • «Краснодар» его уже отпустил»: стало известно, почему сорвался трансфер Кордобы в «Спартак»

    «Краснодар» его уже отпустил»: стало известно, почему сорвался трансфер Кордобы в «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, почему нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в сентябре не перешел в «Спартак».

    «Последней каплей по уволенному спортивному директору Томашу Амаралу стала история с Кордобой.

    «Спартак» договорился с «Краснодаром», те его уже отпустили. Между клубами все было оговорено. Оставалось только договориться по личным условиям с игроком.

    «Спартак» посчитал, что требования Кордобы – это слишком жирно. Скорее всего, это решение Амарала: «Не надо». Хотел ждать до зимы – чтоб купить за меньшие деньги. «Краснодар» сыграл на опережение и продлил контракт.

    Если бы Амарал настоял, то «Спартак» выполнил бы финансовые требования Кордобы. Джон стал последней точкой для Амарала», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • «Краснодар» на прошлой неделе продлил Кордобу до 2027 года.
    • В сезоне РПЛ у Джона 8 голов.
    • Кордоба в России с 2021 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2024 15:57
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    Комментарии (12)
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    ilich55
    1731416813
    Бабушка на двое сказала.... толи Амарал не оправдал ожиданий руководства, толи почуял что-то не ладное и сам сбежал.
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1731418003
    По мнению «Спорт-Экспресса» арбитры в 120 играх первого круга допустили 35 ошибок. Больше всего рефери ошибались в пользу «Краснодара». Арбитры помогли южанам четыре раза. При этом против команды Мурада Мусаева судьи не допустили ни одной ошибки. Также часто судьи ошибались в пользу «Оренбурга (4-1). Хуже всех судили «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо» Мх. Против действующего чемпиона арбитры допустили четыре ошибки и один раз помогли. У махачкалинского же клуба соотношение ошибок 1 к 5. Недавно тут был спор,кому судьи больше помогают. Что мол Краснодар топят...
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    NewLife
    1731418266
    Каждый шпиндель от футбола киздит, кто во что горазд, а Бомбардир скармливает эту мутату своим читателям(((
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    raritet
    1731420617
    Кардоба решил бы у Спартака все проблемы. Можно сказать , что Кардоба для них- путь к вершине.
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    R_a_i_n
    1731421021
    Ну это субъективое мнение прихвостня срач-тв.
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    Серый212918
    1731428161
    Быки Аморалу поляну накрыли?
    Ответить
    Дмитрий-Судницин-vkontakt
    1731434454
    Кордоба отлитичен, но не более.В своё время Эменике был гораздо лучше.
    Ответить
    uralec06
    1731437417
    Зенит зимой заберёт его, чтобы подкосить конкурента...как всегда делал.
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    FWSPM
    1731448895
    Я даже не хочу комментировать эту муть! Давайте просто посмотрим в таблицу бомбардиров. Так что тут у нас? Ага на первом месте юное дарование а дальше что? На втором месте конечно супербомбардир Кордоба кто же еще? А кто это делит с ним второе место? Да не может быть такого это же малыш из Спартака которого все списали еще в прошлом сезоне. А теперь одаренные мои внимание вопрос! Стоит ли вся эта движуха вобще хоть выеденного яйца? Проблема Спартака в том что там нет Кордобы или может все таки в чем то другом?
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    FWSPM
    1731449831
    Может пора перестать верить в сказки про спасителя который вот сейчас придёт и сразу Спартак всех начнет побеждать и начинать решать те проблемы которые действительно мешают набирать очки? Например есть одна по имени Денисов. Проблема которая не решается годами при наличии такого огромного бюджета.
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