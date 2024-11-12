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    • Дзюба – о «Спартаке»: «Все, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — все похерили»

    Дзюба – о «Спартаке»: «Все, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — все похерили»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что в глубине души все равно любит «Спартак».

    – Как ты видишь свой прощальный матч? За кого и против кого сыграть? В чьей футболке?

    Я очень горд, что являюсь воспитанником «Спартака». С другой стороны – лучшее время провел в «Зените». Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души все равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин – дух народной команды, гладиатора – все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор.

    Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовете Черчесова с Ромащенко – и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают все и будут бороться за медали. Но в «Спартаке» этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят.

    Хотя в глубине души я все равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд. Но и «Зенит» очень сильно… Это лучшее время в моей карьере. И очень тепло было в «Локомотиве».

    • Дзюба дебютировал за основной состав «Спартака» в 2006 году и принадлежал клубу до 2015-го. В этот период он по два раза уходил в аренды в «Томь» и «Ростов».
    • С 2015-го по 2022 годы играл за «Зенит» с перерывом на полугодичную аренду в «Арсенал» перед ЧМ-2018.
    • Также Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 14:07
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    Комментарии (36)
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    ...уефан
    1731411579
    ...ишь ты, куда загнул! Мол похерили всё, продрочили, философ хренов, ***... Но в чём-то прав паскудник эдакий...
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    NewLife
    1731412461
    Самовлюбленный лживый прыщ, особенно ярко проявил свою любовь к Спартаку, когда топтал спартаковский шарфик и обзывал болельщиков сектой. Предатель и говно - вот ты кто, не смей себя ассоциировать с великим Спартаком.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731413700
    Только вне срамтака ты стал футболистом. Не перешёл бы в Зенит, не соревновался бы с Кержаковым за рекорд. Так и похерился бы в глухом середняке секте. Гыгыгы
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    TOMSON
    1731414544
    Карьера футболиста заканчивается, а поработать еще хочется? Решил Москвичам лизнуть на всякий?
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1731417843
    Какой дух может быть от рукоблуда...
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    ziborock
    1731418062
    Уж как Дзюба "херит" мы видели!)
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    R_a_i_n
    1731421364
    После того как Зюба прилюдно топтал флаг Спартака ни о каком матче или чего то ещё и речи быть не должно.
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    Spartak_forv@
    1731421861
    Я люблю Машу,очень сильно.Прямо до невозможности. А еще Наташу.С ней провел замечательные три ночи. Ах,да,и с Ирой тоже очень тепло было
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    subbotaspartak
    1731424734
    С твоим сверхсильным взносом...
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    oyabun
    1731433399
    Обыкновенное трепло. Просто Дзю понимает, что его потихоньку стали забывать. И как же иначе не подогреть к себе интерес, как не упоминанием себя рядом с великим Спартаком?
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