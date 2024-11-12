Дзюба – о «Спартаке»: «Все, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — все похерили»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что в глубине души все равно любит «Спартак».

– Как ты видишь свой прощальный матч? За кого и против кого сыграть? В чьей футболке?

– Я очень горд, что являюсь воспитанником «Спартака». С другой стороны – лучшее время провел в «Зените». Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души все равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин – дух народной команды, гладиатора – все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор.

Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовете Черчесова с Ромащенко – и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают все и будут бороться за медали. Но в «Спартаке» этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят.

Хотя в глубине души я все равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд. Но и «Зенит» очень сильно… Это лучшее время в моей карьере. И очень тепло было в «Локомотиве».

Дзюба дебютировал за основной состав «Спартака» в 2006 году и принадлежал клубу до 2015-го. В этот период он по два раза уходил в аренды в «Томь» и «Ростов».

С 2015-го по 2022 годы играл за «Зенит» с перерывом на полугодичную аренду в «Арсенал» перед ЧМ-2018.

Также Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив».

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