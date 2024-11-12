«Есть три-четыре скотины»: Дзюба резко высказался о руководстве «Локомотива»

Экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба недоволен работой под руководством администрации клуба.

– Сейчас про тебя в «Локо» говорят только хорошее.

– Конечно. А что? Вы знаете, как они там трясутся, как они боятся, что это интервью выйдет. Они же знают правду, а я еe скажу. И им сказал: «Ребятулечки, ну хорошо, в лицо вы не хотите это слышать?» Я же хотел подойти к ним и все сказать. Меня отговорили: «А зачем? Зачем каким-то мерзавцам нужно говорить в лицо, что они мерзавцы?» Пусть я таким образом через вас людям расскажу, которым это интересно.

Половина меня, как обычно, услышит. Половина скажет: «А-а-а, там говномeт проснулся». Нет, еще раз повторю специально: я безумно полюбил «Локомотив», безумно. Крутые пацаны, со многими дружу и по сей день общаюсь.

Потрясающий медицинский штаб, честно. Доктору Игорю Калюжному вообще респект. Валеричу, кто меня восстанавливал, массажистам, докторам – вообще вот всем. На базе – тетя Верочка, шеф-повар Артур. Ну это прям моя любовь. Когда я уходил, мы чуть ли не плакали, это правда. Сотрудники в «Локомотиве», на стадионе, на базе, водители всех автобусов, медперсонал, администраторы, Стас – просто моя любовь. Я этих людей безумно люблю, по сей день с ними общаюсь и вот прям в любой момент готов сделать что угодно.

Я когда уезжал, десять футболок сделал, потому что они попросили расписать все для них. Они меня всегда баловали и эклерчиками, еще чем-то, я их безумно люблю. В «Локомотиве», прям честно, было потрясающее время.

И просто есть три-четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что-то провести. Галактионов к ним, правда, не относится. Лeвина не уважаю. Леонченко – это пародия, человек, который разрушает вокруг себя всe и не любит, прежде всего, себя. Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал. Я готов им об этом на любой передаче, в любом эфире сказать. Но они, конечно, никогда на это не пойдут.

Галактионов на самом деле, в глубине души, мне кажется, хороший, нормальный человек, честно. Просто оказался слаб в этой ситуации. Вот клянусь, вообще никаких обид на него нет.

Дзюба был в «Локо» в 2023-2024 годах.

Артем провел за команду 39 матчей, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.

Сейчас форвард в «Акроне».

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