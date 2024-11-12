Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Есть три-четыре скотины»: Дзюба резко высказался о руководстве «Локомотива»

    «Есть три-четыре скотины»: Дзюба резко высказался о руководстве «Локомотива»

    Экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба недоволен работой под руководством администрации клуба.

    – Сейчас про тебя в «Локо» говорят только хорошее.

    – Конечно. А что? Вы знаете, как они там трясутся, как они боятся, что это интервью выйдет. Они же знают правду, а я еe скажу. И им сказал: «Ребятулечки, ну хорошо, в лицо вы не хотите это слышать?» Я же хотел подойти к ним и все сказать. Меня отговорили: «А зачем? Зачем каким-то мерзавцам нужно говорить в лицо, что они мерзавцы?» Пусть я таким образом через вас людям расскажу, которым это интересно.

    Половина меня, как обычно, услышит. Половина скажет: «А-а-а, там говномeт проснулся». Нет, еще раз повторю специально: я безумно полюбил «Локомотив», безумно. Крутые пацаны, со многими дружу и по сей день общаюсь.

    Потрясающий медицинский штаб, честно. Доктору Игорю Калюжному вообще респект. Валеричу, кто меня восстанавливал, массажистам, докторам – вообще вот всем. На базе – тетя Верочка, шеф-повар Артур. Ну это прям моя любовь. Когда я уходил, мы чуть ли не плакали, это правда. Сотрудники в «Локомотиве», на стадионе, на базе, водители всех автобусов, медперсонал, администраторы, Стас – просто моя любовь. Я этих людей безумно люблю, по сей день с ними общаюсь и вот прям в любой момент готов сделать что угодно.

    Я когда уезжал, десять футболок сделал, потому что они попросили расписать все для них. Они меня всегда баловали и эклерчиками, еще чем-то, я их безумно люблю. В «Локомотиве», прям честно, было потрясающее время.

    И просто есть три-четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что-то провести. Галактионов к ним, правда, не относится. Лeвина не уважаю. Леонченко – это пародия, человек, который разрушает вокруг себя всe и не любит, прежде всего, себя. Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал. Я готов им об этом на любой передаче, в любом эфире сказать. Но они, конечно, никогда на это не пойдут.

    Галактионов на самом деле, в глубине души, мне кажется, хороший, нормальный человек, честно. Просто оказался слаб в этой ситуации. Вот клянусь, вообще никаких обид на него нет.

    • Дзюба был в «Локо» в 2023-2024 годах.
    • Артем провел за команду 39 матчей, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.
    • Сейчас форвард в «Акроне».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Дзюба ответил, кем видит себя через 10 лет
    Реакция Губерниева на громкое интервью Дзюбы
    Дзюба прокомментировал информацию о драке с Пиняевым: «В общем, поругались»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2024 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    almanev
    1731418679
    Какой же он всё-таки убогий)
    Ответить
    NewLife
    1731418764
    Какая же ты все таки дрянь, как человек(
    Ответить
    Цугундeр
    1731420322
    Боги- громовержцы сошли на землю..) С эскалатора.
    Ответить
    R_a_i_n
    1731420619
    Зюбу наверно и могила не исправит. Будет там чертей строить.
    Ответить
    rash1959
    1731422301
    По всему интервью красной линией проходит одно - какие же вокруг sуки, и я один белый и пушистый. Титул "Обиженка по жизни" просто необходимо ему вручить. Вроде бы со временем говно меньше воняет, но это не про зюбу.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1731424678
    Везде у него говно, в Спартаке, Зените, в Локомотиве, в Турции, и когда из Акрона уйдёт, там тоже найдёт говно. Думает что он такой крутой и под него все должны подстраиваться, просто токсичный человек.
    Ответить
    raritet
    1731426139
    Ну что тут можно сказать ? Не вложили папенька с маменькой в своего сына простые элементы культуры, этикета . Поэтому , наскольку природа одарила человека физическими кондициями - настолько и недовложила в головку. Пройдут годы, а перлы вроде " тренеришки" , " скотин" останутся. Что то и не припомню чтобы кто то из футболтстов столько налил..
    Ответить
    Интерес
    1731426161
    КАкая глыба,какой матёрый человечище!Не...матерный...
    Ответить
    GoLenaStop
    1731426637
    Ээххх... говнодув Дзюбейро таки раскрыл секрет своей бесконечной любви к людям - лябть, эклерчики!.. А, соленые огурцы от тренеров в разных клубах ему до сих пор не нравятся... Ну, тебя же не есть их заставляют! Слабак и МирДверьМяч.!..
    Ответить
    Хулиганин
    1731435259
    Нельзя Артемке заканчивать. Надо Царя после всех стажировок дождаться. Хоть раз поработает Тренерищем.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 