Ответ Юрана на резкую критику Широкова

Тренер Сергей Юран ответил на критику со стороны Романа Широкова.

Последним клубом Юрана был «Пари НН», откуда его уволили в апреле 2024 года.

«Я не знаю, в какой роли он сейчас работает. В прошлом был хорошим футболистом – здесь вопросов нет. Но после футбольной карьеры нужно какой-то этап проработать в другом качестве – тогда можно будет критиковать. Цитата Широкова: «Юран постоянно говорит – я, я, я… Хорошо, ты за два года в Нижнем Новгороде наладил какую-то позиционную игру?» Да, главный тренер может сказать «Я», потому что основная ответственность за всю команду ложится все-таки на него и спрашивают результат с главного тренера.

Второй момент. Если бы он владел ситуацией и смотрел матчи «Пари НН», знал бы, что там я работал не два года, а год. Если он захочет в дальнейшем заняться тренерской деятельностью, должен понимать, что существует тренерская этика… Если он спортивный функционер, тогда, наверное, нужно пройти определенный этап и чего-то добиться, чтобы иметь право на критику. Тренер прежде всего должен следить за своей работой.

Насколько я знаю, при Кононове «Сатурн» был на втором месте. Роман решил попробовать себя на тренерском поприще – команда закончила на восьмом или девятом месте. Касательно слов про позиционную игру – бесплатный совет: если Роман захочет продолжать тренерскую карьеру, нужно всегда исходить из того, какого уровня у тебя футболисты, в какой футбол они могут сыграть для результата. К сожалению, в футболе не как в хоккее – здесь команды вылетают из РПЛ. Для информации, перед зимней паузой в прошлом сезоне мы делили с «Краснодаром» первое место по набранным очкам в домашних матчах.

Роман говорит, что мы «стояли сзади». В футболе нет такой терминологии. Подсказка: играть в оборонительный футбол. Еще цитата: «Хоть раз сыграл в атаку, наладил ее? Не видел этого». Я уже сказал, что мы делили с «Краснодаром» первое место по набранным очкам дома. Выходит, я играл в правильный футбол. Также еще одно высказывание Романа: «Мнишь себя спартаковским игроком, но два года стоял в Нижнем в обороне». Тут дело в том, что я не мню себя, а действительно играл за «Спартак» и с командой добивался результатов. А сам Роман помнит себя в «Спартаке»?

Если он критикует мою работу на тренерском поприще, тогда надо анализировать, чего я с командой добивался в сложных ситуациях. Очень странное интервью. Не верится, что оно исходит от профессионального футболиста, хоть и в прошлом», – сказал Юран.

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