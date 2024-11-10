Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Широков объяснил, почему российские клубы не зовут работать Юрана

    Широков объяснил, почему российские клубы не зовут работать Юрана

    Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о тренерском уровне Сергея Юрана.

    Последним клубом специалиста был «Пари НН», откуда его уволили в апреле 2024 года.

    «Юран постоянно говорит – я, я, я… Хорошо, ты – за два года в Нижнем Новгороде наладил какую-то позиционную игру? Мнишь себя спартаковским игроком, но два года стоял в Нижнем в обороне. Хоть раз сыграл в атаку, наладил ее? Не видел этого. Поэтому, наверное, его никуда и не берут.

    Кстати, иностранцы, приходя в РПЛ, делают то же самое – играют от обороны. Единственный позитивный момент – это Личка. Во всех командах шарашит в атаку, но пока не может ничего выиграть, потому что не сбалансирует игру. В защите и опорной зоне гуляй ветер, так ничего не выиграть.

    Посмотрите на интенсивность лучших клубов Европы, – что творит «Бавария», «Барселона», как перемещается оборона и какая там интенсивность, как под прессингом игроки сохраняют мяч. Как это ни странно, в близкий к современному европейскому футбол показывают в «Динамо-2» – молодые ребята понимают, что надо делать, играют компактно. А если вы растянулись, как резинка от трусов, какая тут интенсивность? – сказал Широков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Широков хотел бы пройти стажировку в «Барселоне», «Баварии» или «Байере» 10
    Клуб Широкова в июле сыграет с луганской «Зарей» 1
    Широков назвал причину поражений «Краснодара» в ключевых матчах 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2024 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    qwertyйцукен
    1731237954
    Широков пусть объяснит, почему российские клубы не зовут работать Широкова.Гы гы
    Ответить
    Cleaner
    1731239605
    ОТМАЗАННЫЙ Широков в каждой бочке затычка. По пустому трепу он уже Мостового переплюнул...(((
    Ответить
    Таврида
    1731241004
    А кто Юрану бюджет на трансферы давал? Работал с тем что есть. Широкий угомонись, ты сам 0 со знаком "-".
    Ответить
    serglider
    1731242415
    Юран хоть тренировал клубы РПЛ, главная задача которых, правда, была выживание в лиге))) Широков, вроде сейчас "выводит" ФК Сатурн в РПЛ? Как думаете справится этот балабол с поставленной задачей?
    Ответить
    Semenycch
    1731244869
    Широков самый умный бывший футболист, вне сомнений, но с совестью и честью у него проблемы.
    Ответить
    АКС-74У
    1731250906
    Оба не тренеры, ни Юран ни Широков. Рыбак рыбака видит,поэтому слова Широкова верны. Ждем аналогичного ответа от Юрана.
    Ответить
    Сергей-Шабалин-google
    1731257983
    Юран вообще не тренер.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 