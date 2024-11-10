Широков объяснил, почему российские клубы не зовут работать Юрана

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о тренерском уровне Сергея Юрана.

Последним клубом специалиста был «Пари НН», откуда его уволили в апреле 2024 года.

«Юран постоянно говорит – я, я, я… Хорошо, ты – за два года в Нижнем Новгороде наладил какую-то позиционную игру? Мнишь себя спартаковским игроком, но два года стоял в Нижнем в обороне. Хоть раз сыграл в атаку, наладил ее? Не видел этого. Поэтому, наверное, его никуда и не берут.

Кстати, иностранцы, приходя в РПЛ, делают то же самое – играют от обороны. Единственный позитивный момент – это Личка. Во всех командах шарашит в атаку, но пока не может ничего выиграть, потому что не сбалансирует игру. В защите и опорной зоне гуляй ветер, так ничего не выиграть.

Посмотрите на интенсивность лучших клубов Европы, – что творит «Бавария», «Барселона», как перемещается оборона и какая там интенсивность, как под прессингом игроки сохраняют мяч. Как это ни странно, в близкий к современному европейскому футбол показывают в «Динамо-2» – молодые ребята понимают, что надо делать, играют компактно. А если вы растянулись, как резинка от трусов, какая тут интенсивность? – сказал Широков.

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