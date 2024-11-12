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    • Дзюба охарактеризовал Галактионова: «Трусливенький, слабоватый, нерешительный»

    Дзюба охарактеризовал Галактионова: «Трусливенький, слабоватый, нерешительный»

    Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился впечатлениями от работы под руководством Михаила Галактионова.

    «Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный.

    Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный», – сказал Дзюба.

    • Дзюба был в «Локо» в 2023-2024 годах.
    • Артем провел за команду 39 матчей, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.
    • Сейчас форвард в «Акроне».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 16:43
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    Комментарии (8)
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    Spartak_forv@
    1731420346
    Все кругом п-сы и что-то должны Дзюбе,один он Д’Артаньян
    Ответить
    Таврида
    1731421260
    Гнилой язык Дзюбу до ПФЛ доведет.
    Ответить
    ...уефан
    1731422181
    ...в общем, всё интервью Дзюбы можно свести к одному тезису - "Стою я, весь в белом... А вокруг море говна"...
    Ответить
    crf575757
    1731425021
    Как всем надоел этот никчемный горе футболистик Дзюба-юба!
    Ответить
    Интерес
    1731426311
    Я думаю,что в "Акроне" его песенка тоже спета,дело времени.И больше ни один клуб его не возьмёт.Разве что вылетая из РПЛ,для потехи.
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    Борис34684
    1731426962
    Что то слишком много Дзюбы, не к добру он разговорился.
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    k611
    1731427486
    Зря он так о тренере. Не корректно с его стороны.
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