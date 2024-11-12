Дзюба охарактеризовал Галактионова: «Трусливенький, слабоватый, нерешительный»

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился впечатлениями от работы под руководством Михаила Галактионова.

«Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный.

Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный», – сказал Дзюба.

Дзюба был в «Локо» в 2023-2024 годах.

Артем провел за команду 39 матчей, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.

Сейчас форвард в «Акроне».

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