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    Стала известна зарплата Дзюбы в «Акроне»

    Инсайдер Иван Карпов сообщил, сколько денег заработал бы Артем Дзюба в случае летнего продления контракта с «Локомотивом».

    «Дзюба потерял 150 миллионов рублей из-за непродления с «Локо»: если бы Артем набил 10 очков по системе «гол+пас», то его контракт автоматически продлился бы еще на 1 год с зарплатой 120 миллионов рублей + 30 мультов он получил бы в виде подъемных.

    Однако из-за плохой формы в весенней части сезона, вызванной участием в съемках вместо занятий по восстановлению, Михаил Галактионов недостаточно использовал 36-летнего игрока и тому не удалось достичь необходимого для пролонгации результата (4+4 в РПЛ и Фонбет Кубке Руси).

    При этом у Галактионова действительно был конфликт с гендиром Владимиром Леонченко, который требовал не ставить Артема в состав, о чем сам футболист рассказал в эпичном интервью «Матч ТВ». Но нерешительный Михалыч жестко отказал Леонченко в его требованиях.

    По итогу Дзюба остался не нужен в РПЛ и заключил договор с «Акроном» на 2,6 миллиона рублей в месяц (31,2 мульта в год) + бонусы, чем подорвал свое финансовое положение. В «Локомотиве» он заработал бы на 120 миллионов больше – а так выгодал лишь сумму ≈ его подписному бонусу в Черкизово», – написал Карпов.

    • В 8 матчах за «Акрон» у Дзюбы 2 гола, 3 ассиста.
    • Контракт до лета.
    • Артем стоит 2 миллиона евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    12.11.2024 23:16
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    Комментарии (2)
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    Клубничный
    1731443764
    Простым людям такие зарплаты даже не снятся!
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