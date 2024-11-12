Стала известна зарплата Дзюбы в «Акроне»

Инсайдер Иван Карпов сообщил, сколько денег заработал бы Артем Дзюба в случае летнего продления контракта с «Локомотивом».

«Дзюба потерял 150 миллионов рублей из-за непродления с «Локо»: если бы Артем набил 10 очков по системе «гол+пас», то его контракт автоматически продлился бы еще на 1 год с зарплатой 120 миллионов рублей + 30 мультов он получил бы в виде подъемных.

Однако из-за плохой формы в весенней части сезона, вызванной участием в съемках вместо занятий по восстановлению, Михаил Галактионов недостаточно использовал 36-летнего игрока и тому не удалось достичь необходимого для пролонгации результата (4+4 в РПЛ и Фонбет Кубке Руси).

При этом у Галактионова действительно был конфликт с гендиром Владимиром Леонченко, который требовал не ставить Артема в состав, о чем сам футболист рассказал в эпичном интервью «Матч ТВ». Но нерешительный Михалыч жестко отказал Леонченко в его требованиях.

По итогу Дзюба остался не нужен в РПЛ и заключил договор с «Акроном» на 2,6 миллиона рублей в месяц (31,2 мульта в год) + бонусы, чем подорвал свое финансовое положение. В «Локомотиве» он заработал бы на 120 миллионов больше – а так выгодал лишь сумму ≈ его подписному бонусу в Черкизово», – написал Карпов.

В 8 матчах за «Акрон» у Дзюбы 2 гола, 3 ассиста.

Контракт до лета.

Артем стоит 2 миллиона евро.

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