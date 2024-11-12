Карпин ответил, планирует ли приглашать Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что планирует вызывать натурализованного защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
«Когда у него будут все документы… Футбольное, я имею ввиду. Кроме паспорта, надо ещe футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?» – сказал Карпин.
- Несколько недель назад Дуглас получил российский паспорт.
- Игрок в России 5 лет.
- Сборная России с 2022 года отстранена от официальных матчей.
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