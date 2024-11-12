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    • Карпин ответил, планирует ли приглашать Дугласа Сантоса в сборную России

    Карпин ответил, планирует ли приглашать Дугласа Сантоса в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что планирует вызывать натурализованного защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

    «Когда у него будут все документы… Футбольное, я имею ввиду. Кроме паспорта, надо ещe футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?» – сказал Карпин.

    • Несколько недель назад Дуглас получил российский паспорт.
    • Игрок в России 5 лет.
    • Сборная России с 2022 года отстранена от официальных матчей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2024 18:19
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1731425188
    ...наигрывай молодежь, какая есть, на будущее... И не занимайся хернёй...
    Ответить
    Semenycch
    1731428993
    Поганый лжец! В РФС уже пришли документы из ФИФА о том, что Сантос может играть за сборную!
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