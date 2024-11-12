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    • Ответ Карпина на желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

    Ответ Карпина на желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы забить рекордный мяч за команду.

    • У Дзюбы и Александра Кержакова по 30 голов за Россию – Артем хочет выйти вперед.
    • Дзюба не играл за Россию с 2021 года.
    • Карпин и Артем конфликтуют со времен «Спартака».

    – Интервью [Дзюбы] не видел, но слышал, что есть желание забить гол, побить рекорд. Но не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить.

    – Пока вы тренер, его в сборной не будет?

    – Риторика после отстранения не менялась. Завтра нас не вернут, смысла просматривать игроков, которые давно играли, нет, пока надо молодым давать шанс.

    – Возрастные игроки. Возможен матч прощальный?

    – Если РФС решит – ради бога.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 18:25
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sochi-2013
    1731426911
    Тренер никакой и человек говно!
    Ответить
    k611
    1731427256
    В принципе турнирных задач нет. Соперники скромненькие. Пусть бы сыграл.
    Ответить
    Mirak92
    1731428019
    Когда допустят, Рукоблуд играть не будет уже Товарники не считаются
    Ответить
    Semenycch
    1731428870
    Гоните это тупое, бездарное существо из сборной!
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