Ответ Карпина на желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы забить рекордный мяч за команду.
- У Дзюбы и Александра Кержакова по 30 голов за Россию – Артем хочет выйти вперед.
- Дзюба не играл за Россию с 2021 года.
- Карпин и Артем конфликтуют со времен «Спартака».
– Интервью [Дзюбы] не видел, но слышал, что есть желание забить гол, побить рекорд. Но не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить.
– Пока вы тренер, его в сборной не будет?
– Риторика после отстранения не менялась. Завтра нас не вернут, смысла просматривать игроков, которые давно играли, нет, пока надо молодым давать шанс.
– Возрастные игроки. Возможен матч прощальный?
– Если РФС решит – ради бога.
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