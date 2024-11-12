Ответ Карпина на желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы забить рекордный мяч за команду.

У Дзюбы и Александра Кержакова по 30 голов за Россию – Артем хочет выйти вперед.

Дзюба не играл за Россию с 2021 года.

Карпин и Артем конфликтуют со времен «Спартака».

– Интервью [Дзюбы] не видел, но слышал, что есть желание забить гол, побить рекорд. Но не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить.

– Пока вы тренер, его в сборной не будет?

– Риторика после отстранения не менялась. Завтра нас не вернут, смысла просматривать игроков, которые давно играли, нет, пока надо молодым давать шанс.

– Возрастные игроки. Возможен матч прощальный?

– Если РФС решит – ради бога.

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