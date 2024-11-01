2 ноября на «Йохан Кройфф Арене» состоится одна из самых ожидаемых встреч Эредивизи, где «Аякс» примет «ПСВ». Оба клуба занимают лидирующие позиции, и этот матч может существенно повлиять на дальнейшую борьбу за чемпионство.

«Аякс»

«Аякс» находится на 2-м месте с 22 очками после 9 туров и набирает отличную форму. В последних пяти матчах Эредивизи амстердамцы показали хорошую результативность, забив 13 голов и пропустив лишь 4. Лидер нападения команды, Чуба Акпом, демонстрирует стабильную игру и на его счету уже 6 голов. «Аякс» выиграл пять матчей подряд и продолжает забивать в каждом из последних 14 матчей турнира, что подтверждает их высокую атакующую мощь и нацеленность на победу в этом важном матче.

Последние матчи «Аякса»:

ПСВ

«ПСВ» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков за 10 туров и имея разницу мячей +29. Эйндховенцы демонстрируют потрясающую результативность, забивая в среднем 3.5 гола за матч. Люк де Йонг с 7 голами возглавляет атакующую линию. ПСВ не проигрывает на протяжении 11 матчей подряд и в последних пяти встречах забили 12 голов, что говорит о сильной атаке и уверенной игре в обороне. Команда готова к напряженной борьбе за 3 очка на выезде.

Последние матчи ПСВ:

Личные встречи

В последних встречах между «Аяксом» и ПСВ преимущество было на стороне эйндховенцев: ПСВ не проигрывает «Аяксу» в семи последних матчах, выиграв пять из них. Эти матчи часто проходят с большим количеством голов и атакующей игрой, что говорит о предстоящей интересной встрече.

Последние встречи:

«Аякс» 1:1 ПСВ

ПСВ 5:2 «Аякс»

«Аякс» 1:1 ПСВ (Кубок, победа ПСВ по пенальти)

ПСВ 3:0 «Аякс»

«Аякс» 1:2 ПСВ

Статистика

«Аякс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед: 5 матчей подряд

ПСВ:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.5, пропускает – 0.8

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия непроигрышей: 11 матчей подряд

Прогноз на матч «Аякс» – ПСВ

Скорее всего, игра пройдет в высоком темпе с множеством голевых моментов. Обе команды в отличной форме и готовы бороться за верх турнирной таблицы. Однако «ПСВ» имеет небольшое преимущество за счет своей сильной серии и превосходной результативности. Важно учитывать, что и «Аякс», и «ПСВ» имеют стабильные оборонительные линии, что может ограничить количество голов.

Рекомендации для ставок:

ПСВ не проиграет – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: ПСВ не проиграет за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – результативная ничья с обменом голами.

Рекомендация: 2:2 за 6.00.