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    • Прогноз на точный счет матча «Аякс» – ПСВ, Эредивизи, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аякс» – ПСВ, Эредивизи, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на «Йохан Кройфф Арене» состоится одна из самых ожидаемых встреч Эредивизи, где «Аякс» примет «ПСВ». Оба клуба занимают лидирующие позиции, и этот матч может существенно повлиять на дальнейшую борьбу за чемпионство.

    «Аякс»

    «Аякс» находится на 2-м месте с 22 очками после 9 туров и набирает отличную форму. В последних пяти матчах Эредивизи амстердамцы показали хорошую результативность, забив 13 голов и пропустив лишь 4. Лидер нападения команды, Чуба Акпом, демонстрирует стабильную игру и на его счету уже 6 голов. «Аякс» выиграл пять матчей подряд и продолжает забивать в каждом из последних 14 матчей турнира, что подтверждает их высокую атакующую мощь и нацеленность на победу в этом важном матче.

    Последние матчи «Аякса»:

    ПСВ

    «ПСВ» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков за 10 туров и имея разницу мячей +29. Эйндховенцы демонстрируют потрясающую результативность, забивая в среднем 3.5 гола за матч. Люк де Йонг с 7 голами возглавляет атакующую линию. ПСВ не проигрывает на протяжении 11 матчей подряд и в последних пяти встречах забили 12 голов, что говорит о сильной атаке и уверенной игре в обороне. Команда готова к напряженной борьбе за 3 очка на выезде.

    Последние матчи ПСВ:

    Личные встречи

    В последних встречах между «Аяксом» и ПСВ преимущество было на стороне эйндховенцев: ПСВ не проигрывает «Аяксу» в семи последних матчах, выиграв пять из них. Эти матчи часто проходят с большим количеством голов и атакующей игрой, что говорит о предстоящей интересной встрече.

    Последние встречи:

    • «Аякс» 1:1 ПСВ
    • ПСВ 5:2 «Аякс»
    • «Аякс» 1:1 ПСВ (Кубок, победа ПСВ по пенальти)
    • ПСВ 3:0 «Аякс»
    • «Аякс» 1:2 ПСВ

    Статистика

    «Аякс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия побед: 5 матчей подряд

    ПСВ:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.5, пропускает – 0.8
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия непроигрышей: 11 матчей подряд

    Прогноз на матч «Аякс» – ПСВ

    Скорее всего, игра пройдет в высоком темпе с множеством голевых моментов. Обе команды в отличной форме и готовы бороться за верх турнирной таблицы. Однако «ПСВ» имеет небольшое преимущество за счет своей сильной серии и превосходной результативности. Важно учитывать, что и «Аякс», и «ПСВ» имеют стабильные оборонительные линии, что может ограничить количество голов.

    Рекомендации для ставок:

    • ПСВ не проиграет – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: ПСВ не проиграет за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – результативная ничья с обменом голами.

    Рекомендация: 2:2 за 6.00.

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    «Аякс» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 12:10
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