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  • «Аякс» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Аякс» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 19:35
Аякс
02.11.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
3 : 2
Завершен
ПСВ
43' Д. Классен 66' К. Фитц-Джим 74' М. Годтс
18' Л. де Йонг 54' И. Перишич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
(К) ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
18
Дэви Классен
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тил
АП
26
Люк де Йонг
(К) ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-2-2-2
22
Пасвер
15
Бас
37
Шутало
21
Хато
2
Ренш
14
Хендерсон
21
Фитц-Джим
18
Классен
11
Траоре
29
Акпом
9
Бробби
4-2-3-1
44
Бенитес
2
Карсдорп
21
Боскальи
32
Дамс
6
Фламинго
34
Сайбари
70
Ланг
10
Тилльман
20
Тил
5
Перишич
26
де Йонг
18
Классен
24
Ругани
24
Ругани
18
Классен
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
11
Траоре
23
Бергейс
23
Бергейс
11
Траоре
29
Акпом
22
Годтс
22
Годтс
29
Акпом
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
32
Дамс
17
Жуниор
17
Жуниор
32
Дамс
5
Перишич
4
Обиспо
4
Обиспо
5
Перишич
6
Фламинго
24
Дриух
24
Дриух
6
Фламинго
70
Ланг
11
Бакайоко
11
Бакайоко
70
Ланг
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Аякс - ПСВ
2
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
464
528
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против ПСВ, 11-й тур чемпионата Нидерландов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – ПСВ

«Аякс» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Нидерланды. Эредивизие ПСВ Аякс
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