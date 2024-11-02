02.11.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-2-2-2
22
Пасвер
15
Бас
37
Шутало
21
Хато
2
Ренш
14
Хендерсон
21
Фитц-Джим
18
Классен
11
Траоре
29
Акпом
9
Бробби
4-2-3-1
44
Бенитес
2
Карсдорп
21
Боскальи
32
Дамс
6
Фламинго
34
Сайбари
70
Ланг
10
Тилльман
20
Тил
5
Перишич
26
де Йонг
18
Классен
24
Ругани
24
Ругани
18
Классен
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
11
Траоре
23
Бергейс
23
Бергейс
11
Траоре
29
Акпом
22
Годтс
22
Годтс
29
Акпом
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
32
Дамс
17
Жуниор
17
Жуниор
32
Дамс
5
Перишич
4
Обиспо
4
Обиспо
5
Перишич
6
Фламинго
24
Дриух
24
Дриух
6
Фламинго
70
Ланг
11
Бакайоко
11
Бакайоко
70
Ланг
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Аякс - ПСВ
2
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
464
528
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против ПСВ, 11-й тур чемпионата Нидерландов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – ПСВ
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»