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Нигматуллин подаст заявление о мошенничестве на бывшую жену

31 октября 2024, 20:44
3

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин обвинил в серьезном преступлении свою экс-супругу Елену.

Он подаст на бывшую жену заявление о мошенничестве из-за ее действий в отношении квартир в Москве и Майами стоимостью 200 миллионов рублей.

«Уже полгода легенда российского футбола пытается уговорить Елену Нигматуллину разделить совместно нажитое имущество пополам.

Руслан рассказал, что с мая 2024 года через день отправлял ей официальные письма, в которых просил поставить точку в отношениях без скандалов.

Даже согласился пойти на уступки – помог найти юриста и вместо раздела 50/50 готов был отдать 65% нажитого имущества. Но экс-благоверная тактично игнорила.

Вместо этого Елена продала общую хатку в Москве за 125 лямов рублей и оставила деньги себе. Хотя у пары была расписка, по которой прибыль делилась пополам.

Поэтому адвокат спортсмена посчитала, что в действиях супруги есть признаки мошенничества. Когда по решению суда еe счета арестовали, из 123 млн рублей там красовались жалкие 20 тысяч.

Теперь Руслан вместе с адвокатом готовят заявление, чтобы на Елену завели уголовное дело за мошенничество», – сообщил источник.

  • Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.
  • Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
  • Он поиграл в России, Италии и Израиле.
  • После ухода из спорта Руслан работал диджеем и занимался недвижимостью.

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Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Комментарии (3)
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alefreddy
1730403148
так бывает кто не успел тот опоздал
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Борис34684
1730433573
Не стоит бомбардиру опускаться до бытовых сплетен, есть что обсудить и в футболе.
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Серый212918
1730446789
Не по мужски, грязными труселями махать.
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