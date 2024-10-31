Нигматуллин подаст заявление о мошенничестве на бывшую жену

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин обвинил в серьезном преступлении свою экс-супругу Елену.

Он подаст на бывшую жену заявление о мошенничестве из-за ее действий в отношении квартир в Москве и Майами стоимостью 200 миллионов рублей.

«Уже полгода легенда российского футбола пытается уговорить Елену Нигматуллину разделить совместно нажитое имущество пополам.

Руслан рассказал, что с мая 2024 года через день отправлял ей официальные письма, в которых просил поставить точку в отношениях без скандалов.

Даже согласился пойти на уступки – помог найти юриста и вместо раздела 50/50 готов был отдать 65% нажитого имущества. Но экс-благоверная тактично игнорила.

Вместо этого Елена продала общую хатку в Москве за 125 лямов рублей и оставила деньги себе. Хотя у пары была расписка, по которой прибыль делилась пополам.

Поэтому адвокат спортсмена посчитала, что в действиях супруги есть признаки мошенничества. Когда по решению суда еe счета арестовали, из 123 млн рублей там красовались жалкие 20 тысяч.

Теперь Руслан вместе с адвокатом готовят заявление, чтобы на Елену завели уголовное дело за мошенничество», – сообщил источник.