Экс-вратарь сборной России потерял квартиры в Москве и Майами в результате развода с женой

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин остался без элитной недвижимости после развода.

Сегодня мировой суд Преображенского района Москвы расторг брак экс-футболиста с Еленой Нигматуллиной.

Руслан признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов [78,35 млн рублей].

Его юристы отправили Елене досудебное соглашение с просьбой вернуть 50% совместно нажитого имущества, но ответа пока нет.

Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.