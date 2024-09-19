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    • Экс-вратарь сборной России потерял квартиры в Москве и Майами в результате развода с женой

    Экс-вратарь сборной России потерял квартиры в Москве и Майами в результате развода с женой

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин остался без элитной недвижимости после развода.

    Сегодня мировой суд Преображенского района Москвы расторг брак экс-футболиста с Еленой Нигматуллиной.

    Руслан признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов [78,35 млн рублей].

    Его юристы отправили Елене досудебное соглашение с просьбой вернуть 50% совместно нажитого имущества, но ответа пока нет.

    Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

    • Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
    • Он поиграл в России, Италии и Израиле.
    • После ухода из спорта Руслан работал диджеем и занимался недвижимостью.

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    Источник: Mash

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    19.09.2024 22:53
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    Комментарии (4)
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    qwertyйцукен
    1726778449
    Доверчивый
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    Semenycch
    1726780486
    :))))) Все больше убеждаюсь в том, что большинство бывших и нынешних футболистов интеллектом не наделены.
    Ответить
    САНЁК17
    1726807764
    Чем доверяя женщинам и жить на земле , лучше жить под земли
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    Fialet
    1726817085
    То, что фулбалист туп с бабами - это обычное дело, а вот что квартира в Москве намного дороже, чем в Майами...
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