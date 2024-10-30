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Реакция Карпина на желание Юрана возглавить «Спортинг»

30 октября 2024, 18:04
10

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал желание Сергея Юрана возглавить «Спортинг».

«Юран мог бы возглавить «Спортинг». Он знает португальский язык, поэтому может», – сказал Карпин.

  • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
  • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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Источник: «РБ Спорт»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Ростов Спортинг Юран Сергей Карпин Валерий
Комментарии (10)
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...уефан
1730301477
...короче, вы втроём туда намылились?)...
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MazaiNN
1730302877
Валера улыбается во весь рот... Юран в Спортинге. Химки его стихия..
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docndoc
1730303044
О.. а я по-английски могу.. Дайте мне МЮ))))
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subbotaspartak
1730304212
....Он знает португальский язык, поэтому может тренировать сборную Бразилии...
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Алекс636363
1730307123
после этого спортинг перейдет в российский чемпионат, где займет 15 место, чтобы поиграть в лучшей лиге мира.
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andr45
1730308111
…………………………...............………..ПРИШЕЛ……………..УШЕЛ «Диттон» Даугавпилс.…….ЯНВАРЬ 2005 ………МАЙ 2005  «ТФМК» Таллин…………………ИЮЛЬ 2006…….…...НОЯБРЬ 2006 «Локомотив» Астана …….ЯНВАРЬ 2009……...СЕНТЯБРЬ 2009 «Симурга» Загатала .…....ИЮЛЬ 2011.………...ФЕВРАЛЬ 2012   «Мика» Аштарак………….….ЯНВАРЬ 2016….…..МАЙ 2016 Имеет подданство ПОРТУГАЛИИ, УКРАИНЫ, РФ
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Опорник1984
1730308738
А в чем проблема? К нам же приезжает разная ху@@та. А почему к ним такую же не отправить?
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theonewhoisnotafraidofyou
1730313105
Аа, навыки зачем нужны для такой команды, языка хватит
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