Реакция Карпина на желание Юрана возглавить «Спортинг»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал желание Сергея Юрана возглавить «Спортинг».
- Португальцев покидает Рубен Аморим, уходящий в «Манчестер Юнайтед».
«Юран мог бы возглавить «Спортинг». Он знает португальский язык, поэтому может», – сказал Карпин.
- Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
- За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».
Источник: «РБ Спорт»