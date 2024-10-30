Юран готов возглавить «Спортинг»

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможности возглавить лиссабонский «Спортинг»

Ранее стало известно, что главный тренер португальской команды Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».

– Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед».

– Давайте не заглядывать вперед. Там еще «Манчестер Юнайтед» должен выплатить компенсацию «Спортингу».

– Но вы бы готовы были возглавить лиссабонский клуб, учитывая, что вам хорошо знакома Португалия?

– Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон.

– С вами уже были контакты?

– Когда завершится сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом», когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить.