Юран готов возглавить «Спортинг»

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможности возглавить лиссабонский «Спортинг»
Ранее стало известно, что главный тренер португальской команды Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».
– Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед».
– Давайте не заглядывать вперед. Там еще «Манчестер Юнайтед» должен выплатить компенсацию «Спортингу».
– Но вы бы готовы были возглавить лиссабонский клуб, учитывая, что вам хорошо знакома Португалия?
– Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон.
– С вами уже были контакты?
– Когда завершится сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом», когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить.
- Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
- За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».