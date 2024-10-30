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Юран готов возглавить «Спортинг»

30 октября 2024, 14:53
9

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможности возглавить лиссабонский «Спортинг»

Ранее стало известно, что главный тренер португальской команды Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».

– Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед».

– Давайте не заглядывать вперед. Там еще «Манчестер Юнайтед» должен выплатить компенсацию «Спортингу».

– Но вы бы готовы были возглавить лиссабонский клуб, учитывая, что вам хорошо знакома Португалия?

– Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон.

– С вами уже были контакты?

– Когда завершится сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом», когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить.

  • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
  • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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Источник: «РБ Спорт»
Португалия. Примейра Спортинг Юран Сергей
Комментарии (9)
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Spartak_forv@
1730289490
Готов ли к этому Спортинг?
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...уефан
1730289591
...вы, чё? Прикалываетесь тут над нами?...
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гууд
1730290640
Может просто в мю пойти сразу? Зачем такие перестановки? Тем более Юран именитый тренер, в его списки одни известные в мире команды... он мю точно поможет хуже уже не сделаешь...
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Сам_себе_сказал
1730291841
Спортинг вообще в курсе , что Юран готов ? Блевать хочется от таких заголовков
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Цугундeр
1730292079
В третьих, хочется потренировать и семнадцатый клуб в карьере.. пусть- не спартак , но Спортинг.. Главное , чтобы там не было Садыгова.)
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zigbert
1730292598
Спортинг прямо спит и видит его в качестве тренера.
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rash1959
1730293704
у кого с мозгами проблемнее, у моста или у юрана?
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Лицом_на_клаве
1730293858
Спортинг вообще в курсе кто это?
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DOCTOR PENALTY
1730295284
Дело не в том, куда мы плывём, а в том, что нас нигде не ждут... ) ""
Ответить
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