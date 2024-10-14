15 октября 2024 года состоится матч пятого тура Кубка России между «Соколом» и «Уралом». Обе команды подходят к матчу с разными результатами в последних встречах, что делает этот поединок интересным для прогнозирования.

«Сокол»

«Сокол» показывает неудачные результаты в последних играх, проиграв три из пяти матчей. В прошлом матче Кубка России они обыграли «Орел» со счетом 3:2, однако в играх чемпионата дела идут значительно хуже. Команда пропустила 12 голов за последние пять игр, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В среднем «Сокол» пропускает 2.40 гола за матч и забивает лишь 0.80 гола. Стоит отметить, что в последних трех матчах команда не смогла удержать ворота на замке.

Последние матчи «Сокола»:

«Урал»

«Урал» выглядит более уверенно в последних матчах, в частности в Кубке России, где они одержали победу над «СКА Хабаровск» (1:0). Команда стабильно забивает в трех последних матчах Кубка, что подчеркивает их атакующий потенциал. В последних пяти играх «Урал» забил 5 голов и пропустил лишь 4, демонстрируя более организованную оборону по сравнению с соперником. Среднее количество пропущенных мячей составляет 0.80 за матч.

Последние матчи «Урала»:

Личные встречи

Последняя очная встреча между «Соколом» и «Уралом» завершилась вничью (0:0). Однако в предыдущих матчах «Урал» был явно сильнее, одержав победу с крупными счетами («3:0» дважды в 2005 году). На основании этого можно сделать вывод, что «Урал» имеет преимущество в последних встречах, особенно благодаря более сильной обороне.

Статистика

«Сокол»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

«Урал»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Сокол» – «Урал»

Учитывая текущие формы команд, можно ожидать, что «Урал» будет доминировать на поле. «Сокол» демонстрирует серьезные проблемы в обороне, что дает «Уралу» явное преимущество. Атака «Урала» также выглядит более эффективной, и они должны использовать свои шансы, чтобы одержать победу. Скорее всего, матч закончится минимальной победой гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Урала» – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Урала» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Урала» с минимальным счетом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Урала» за 6.50.