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  • «Сокол» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

«Сокол» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

15 октября 2024, 18:20
Сокол
15.10.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 3
Завершен
Урал
82' А. Максименко
3' И. Порохов 30' И. Ишков 64' Т. Аюпов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Урал
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Никита Морозов
АП
31
Максим Сергеев
АП
3-2-1-3-1
1
Крайков
51
Синяк
13
Иванов
27
Молодцов
8
Гуз
8
Капленко
69
Ермолин
10
Саадуев
11
Бабаев
77
Сасин
9
Шпитальный
3-1-1-3-1
99
Арапов
22
Бевеев
16
Итало
44
Малькевич
8
Аюпов
27
Чудин
11
Порохов
10
Бикфалви
14
Железнов
97
Ишков
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
51
Синяк
2
Чуриков
2
Чуриков
51
Синяк
11
Бабаев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
11
Бабаев
10
Саадуев
70
Самко
70
Самко
10
Саадуев
69
Ермолин
9
Максименко
9
Максименко
69
Ермолин
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
10
Бикфалви
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
10
Бикфалви
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
Остались в запасе
Сокол
Урал
13
Петр Косаревский
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Алексей Бага
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Остались в запасе
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Сокол - Урал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Урала», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол»«Урал»

«Сокол» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Урал Сокол
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