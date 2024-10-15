15.10.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 3
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-2-1-3-1
1
Крайков
51
Синяк
13
Иванов
27
Молодцов
8
Гуз
8
Капленко
69
Ермолин
10
Саадуев
11
Бабаев
77
Сасин
9
Шпитальный
3-1-1-3-1
99
Арапов
22
Бевеев
16
Итало
44
Малькевич
8
Аюпов
27
Чудин
11
Порохов
10
Бикфалви
14
Железнов
97
Ишков
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
51
Синяк
2
Чуриков
2
Чуриков
51
Синяк
11
Бабаев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
11
Бабаев
10
Саадуев
70
Самко
70
Самко
10
Саадуев
69
Ермолин
9
Максименко
9
Максименко
69
Ермолин
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
10
Бикфалви
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
10
Бикфалви
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
Остались в запасе
Сокол
Урал
13
Петр Косаревский
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Алексей Бага
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Остались в запасе
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Сокол - Урал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Урала», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»