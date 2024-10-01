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    • «Локомотив» – «Оренбург»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 1 октября 2024

    «Локомотив» – «Оренбург»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 1 октября 2024

    В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся московский «Локомотив» и «Оренбург». Матч пройдет 1 октября 2024 года в 18:30 по московскому времени.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» возглавляет группу B, одержав 4 победы в 4 матчах. Команда забила 13 голов и пропустила всего 3, демонстрирует хороший футбол как в атаке, так и в обороне. Последние результаты:

    22.09.2024, «Пари НН» – «Локомотив» 1:3;

    19.09.2024, «Химки» – «Локомотив» 1:5;

    08.09.2024, «Локомотив» – «Спартак» 3:1.

    «Оренбург»

    «Оренбург» не смог набрать ни одного очка в 4 матчах, забил лишь 3 гола и пропустил 8. Команда испытывает трудности в обороне и пока не показывает результативной игры. Последние результаты:

    • 27.09.2024, «Оренбург» – «Пари НН» 1:2;
    • 22.09.2024, «Химки» – «Оренбург» 0:0;
    • 18.09.2024, «Ростов» – «Оренбург» 3:1.

    Прогноз на матч «Локомотив Москва» – «Оренбург»

    Три последние встречи команд:

    • 14.09.2024, «Оренбург» – «Локомотив» 2:4;
    • 13.08.2024, «Оренбург» – «Локомотив» 2:3;
    • 12.05.2023, «Оренбург» – «Локомотив» 0:2.

    «Локомотив» является явным фаворитом этого матча, «Оренбург» испытывает игровые проблемы и вряд ли сможет что-то противопоставить москвичам . Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.38).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 10:27
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