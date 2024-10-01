В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся московский «Локомотив» и «Оренбург». Матч пройдет 1 октября 2024 года в 18:30 по московскому времени.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» возглавляет группу B, одержав 4 победы в 4 матчах. Команда забила 13 голов и пропустила всего 3, демонстрирует хороший футбол как в атаке, так и в обороне. Последние результаты:

22.09.2024, «Пари НН» – «Локомотив» 1:3;

19.09.2024, «Химки» – «Локомотив» 1:5;

08.09.2024, «Локомотив» – «Спартак» 3:1.

«Оренбург» не смог набрать ни одного очка в 4 матчах, забил лишь 3 гола и пропустил 8. Команда испытывает трудности в обороне и пока не показывает результативной игры. Последние результаты:

Прогноз на матч «Локомотив Москва» – «Оренбург»

Три последние встречи команд:

«Локомотив» является явным фаворитом этого матча, «Оренбург» испытывает игровые проблемы и вряд ли сможет что-то противопоставить москвичам . Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.38).