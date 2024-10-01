Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Оренбургом».

Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Локо» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря дублю Сергея Пиняева.

Москвичи набрали в кубковой группе 15 очков из 15 возможных.

– Команду надо поздравить с победой. С точки зрения подготовки сложностей нет, не было каких‑то новшеств.

Был вопрос, как будем действовать с учетом больших изменений в составе. Игровые связи новые, поэтому понадобилось время, чтобы ребята их приняли.

Но надо отдать им должное, отрезками были очень хорошие, интересные моменты.

– Пиняев сейчас в самой лучшей форме за все время в «Локомотиве»?

– Сергей набрал хорошую форму, этот матч тому подтверждение. Забил два мяча, в атаке был очень полезен.

Всегда обращаем внимание и на положительные моменты, и на те, на которые нужно реагировать.

– «Локомотив» в концовке подсдал.

– Остроты не хватало в атаке, начало второго тайма было агрессивным, мы забили, могли еще. Был бы счет 3:0, было бы проще.

Этот небольшой ляп мы допустили и дали сопернику немного вернуться в игру, хотя не следовало этого делать.

Последний домашний матч в группе важен, безусловно, мы победили. Мы очень благодарны болельщикам за импульс, который они дают команде, он толкает нас вперед.

– Теперь мотивация выиграть шесть матчей из шести в группе?

– Конечно. Каждая игра – это отдельная история, к которой мы готовимся и которую надо выигрывать и развивать свои принципы игры.