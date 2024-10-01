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    • Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Оренбург»: 1 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Оренбург»: 1 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 5 тура Кубка России в котором сыграют «Локомотив» и «Оренбург». Игра состоится 1 октября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Ньямси, Тикнизян, Ненахов, Тимофеев, Салтыков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Сулейманов.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Оренбург»: Москвичев, Караташ, Хотулев, Прохин, Зотов, Гюрлюк, Михайлов, Муро, Рыбчинский, Оганесян, Барановский.

    Главный тренер: Давид Деограсия

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 17:32
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1727796092
    ...вполне, правильный стартовый, кубковый...
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