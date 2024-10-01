Стали известны стартовые составы на матч 5 тура Кубка России в котором сыграют «Локомотив» и «Оренбург». Игра состоится 1 октября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Ньямси, Тикнизян, Ненахов, Тимофеев, Салтыков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Хотулев, Прохин, Зотов, Гюрлюк, Михайлов, Муро, Рыбчинский, Оганесян, Барановский.

Главный тренер: Давид Деограсия

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