Мостовой объяснил популярность Карпина

Александр Мостовой ответил, почему Валерий Карпин является популярной персоной в России.

«Я знаю одно: когда ты в какой-то должности, 90 процентов тебя будут поддерживать. Но когда тебя убирают, эти 90 становятся 10.

В чем (Карпин крутой)? Я знаю многих, кто плохо о Карпине говорит. И когда мы (с Карпиным) еще играли, я знаю, как он говорил про других. Так же, как и я говорил.

Он так же не собирался быть тренером. Он жил в Испании, ему нравилось там, у него все там было. Потом раз, что-то щелкнуло, в «Спартак» попал. Так в жизни бывает.

Завтра тебе кто-то предложит в «Газпром» пойти работать. Предложат зарплату 20 миллионов в месяц. Ты скажешь: «Конечно, пойду». И я пойду», – сказал Мостовой.