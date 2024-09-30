Юран: «Было жалко «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Бывший спартаковец Сергей Юран поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (3:1).

Дубль оформил защитник Илья Самошников.

«У меня сложилось впечатление, что одна команда серьезно готовилась, а другая – вообще не готовилась. «Локомотив» от первой до последней минуты контролировал матч.

Мне «Спартак» немножко жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где «Локомотив» отдал им мяч. Они просто катали его поперек и ничего не создали.

«Локомотив» был готов к атакам соперника. У «Спартака» был всего один момент во втором тайме, и тот не реализовал Шамар Николсон», – сказал Юран.