Деменко прокомментировал скорую замену Осинькина на Игнашевича в «Крыльях Советов»

Бывший спартаковец Максим Деменко высказался о намерении «Крыльев Советов» заменить главного тренера Игоря Осинькина на Сергея Игнашевича.

Сообщалось, что самарцы после 6 октября отправят в отставку Игоря Осинькина.

Его должен заменить Сергей Игнашевич.

«Самара спешит с увольнением Осинькина. Команда идет на десятом месте, может подняться выше. Осинькин – это очень хороший специалист. На протяжении многих лет плодотворно работал, вырастил много интересных ребят. Но Самара продавала их, а громких покупок не было. Осинькин все доказал. Если бы в «Крылья Советов» вкладывали деньги, то они были бы как «Краснодар».

Что касается возможного назначения Игнашевича, видимо, руководство хочет что-то изменить спустя четыре года. Сергей достаточно неплохо выглядел в «Балтике», довел команду до финала Кубка России. Да, не сохранили место в РПЛ, но он хорошо работал и с молодыми. С Осинькиным, наверное, пошли недопонимания, он говорил, что нужно укреплять команду», – сказал Деменко.