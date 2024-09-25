Игнашевич сформировал тренерский штаб в «Крыльях Советов»

Назначение Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов» согласовано.

Сообщалось, что самарский клуб отправит в отставку Игоря Осинькина и объявит о приглашении Игнашевича после 6 октября.

Новый тренерский штаб уже сформирован. В него войдут тренер по физподготовке Михаил Соловей, тренер Артeм Булойчик, останется Сергей Булатов.