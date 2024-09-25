Игнашевич сформировал тренерский штаб в «Крыльях Советов»

Назначение Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов» согласовано.
Сообщалось, что самарский клуб отправит в отставку Игоря Осинькина и объявит о приглашении Игнашевича после 6 октября.
Новый тренерский штаб уже сформирован. В него войдут тренер по физподготовке Михаил Соловей, тренер Артeм Булойчик, останется Сергей Булатов.
- «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ с 10 очками в 9 турах.
- Осинькин тренирует самарскую команду с июля 2020 года.
- Игнашевич прошлым летом покинул «Балтику», с которой вылетел в Первую лигу.
Источник: «Чемпионат»