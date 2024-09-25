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Игнашевич сформировал тренерский штаб в «Крыльях Советов»

25 сентября 2024, 22:44
10

Назначение Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов» согласовано.

Сообщалось, что самарский клуб отправит в отставку Игоря Осинькина и объявит о приглашении Игнашевича после 6 октября.

Новый тренерский штаб уже сформирован. В него войдут тренер по физподготовке Михаил Соловей, тренер Артeм Булойчик, останется Сергей Булатов.

  • «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ с 10 очками в 9 турах.
  • Осинькин тренирует самарскую команду с июля 2020 года.
  • Игнашевич прошлым летом покинул «Балтику», с которой вылетел в Первую лигу.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Игнашевич Сергей
Комментарии (10)
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FCSpartakM
1727296249
Наконец КС додумались убрать этого пионервожатого и что-то изменить. Балтика при Игнашевиче со своим слабым составом смотрелась интересно. Осинькин люто нестабильный результат показывает. То вверху, то идет в подвале. Другие клубы уже давно бы его попросили
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BRO_football
1727300639
Вот вам и Осинькин! Зато помните как его хвалили, когда с Крыльями Советов у него всё получалось? В Спартак хотели взять! В ЦСКА вместо Федотова! Про Динамо, Локомотив, Рубин тоже были слухи! И вот такой финал. Куда же подевался весь талант Осинькина? Что случилось?
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Ниф ниф
1727337795
Это уже 10е отстранение Осинькина за последний год. Кто ещё не высказался по этому поводу?
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Alex Atuan
1727337815
Будем посмотреть что из этого получится. Балтика с Игнашевичем, несмотря на то что вылетела, смотрелась очень интересно!
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Gospod
1727361941
дебилы...
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