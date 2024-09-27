Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы

В четверг завершился первый тур общего этапа Лиги Европы.
Выделим разгромные победы «Аякса» и «Тоттенхэма», «Рома» потеряла очки с «Атлетиком», «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью обыграл «Юнион СЖ».
Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция) – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фитц-Джим, 31; 2:0 – Годтс, 51; 3:0 – Тэйлор, 55; 4:0 – Годтс, 73.
Тоттенхэм (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Джонсон, 12; 2:0 – Сарр, 53; 3:0 – Соланке, 68.
Удаление: Дрэгушин, 8 – нет.
Незабитый пенальти: нет – Байрамов, 58.
Рома (Италия) – Атлетик (Испания) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Довбик, 32; 1:1 – Паредес, 85.
Фенербахче (Турция) – Юнион СЖ (Бельгия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Сеюнджу, 26; 2:0 – Берджесс (в свои ворота), 82; 2:1 – Сайкс, 90+3.
Удаления: Осайи-Самуэль, 90 – Мак Аллистер, 74.