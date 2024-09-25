Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»

Стартовал новый розыгрыш Лиги Европы. В среду состоялись девять матчей общего этапа.

Выделим неожиданную победу «Буде-Глимт» над «Порту» – 3:2. Никита Хайкин отыграл все 90 минут.

«Манчестер Юнайтед» добыл только ничью в домашней встрече с «Твенте» – 1:1.

Киевское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Лацио» – 0:3.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур

Буде-Глимт (Норвегия) – Порту (Португалия) – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Омородион, 8; 1:1 – Хег, 15; 2:1 – Хеуге, 40; 3:1 – Хеуге, 62; 3:2 – Гюль, 90.

Удаление: Маатта, 51 – нет.

Манчестер Юнайтед (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Эриксен, 35; 1:1 – Ламмерс, 68.

Динамо (Украина) – Лацио (Италия) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Диа, 5; 0:2 – Деле-Баширу, 34; 0:3 – Диа, 35.

Удаления: Брагару, 72 – Нослен, 82.

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