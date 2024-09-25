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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Лацио
Динамо К - Лацио: обзор матча 25 сентября 2024
Динамо К
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
5'
Б. Диа
34'
Ф. Деле-Баширу
35'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Лацио
Желтая карточка
Т. Михавко
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Романьоли
Замена
Э. Герреро
️️️️
В. Кабаев
84'
Замена
А. Андриевский
️️️️
А. Пихаленок
84'
82'
Красная карточка
Т. Нослин
79'
Замена
Т. Нослин
️️️️
Ф. Деле-Баширу
Красная карточка
М. Брагару
72'
68'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Педро
68'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Б. Диа
Замена
М. Брагару
️️️️
А. Ярмоленко
64'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
Н. Шапаренко
64'
Желтая карточка
В. Дубинчак
63'
57'
Замена
М. Хила
️️️️
Патрик
57'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Л. Чауна
35'
ГОЛ! 0:3!
Б. Диа
Пас отдал
Ф. Деле-Баширу
34'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Деле-Баширу
Пас отдал
М. Весино
Замена
К. Биловар
️️️️
Б. Себальос
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диа
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
(К)
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
3
Себальос
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-1-3-1-2
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
4
Патрик
6
Ровелла
15
Весино
7
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
9
Педро
22
Диа
17
Чауна
3
Себальос
40
Биловар
40
Биловар
3
Себальос
22
Кабаев
39
Герреро
39
Герреро
22
Кабаев
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
18
Андриевский
18
Андриевский
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
45
Брагару
45
Брагару
7
Ярмоленко
4
Патрик
34
Хила
34
Хила
4
Патрик
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
7
Деле-Баширу
14
Нослин
14
Нослин
7
Деле-Баширу
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
Остались в запасе
Динамо К
Лацио
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Динамо К - Лацио
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
503
388
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.78
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Фолькспаркштадион
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