25 сентября 2024 года на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге пройдет матч 4-го тура Кубка России, в котором «Урал» встретится с «СКА» Хабаровск. Обе команды подходят к игре с разной динамикой в последних матчах, и этот матч обещает быть интересным.

«Урал»

«Урал» в последних 5 матчах показал довольно стабильную игру, забив 7 голов и пропустив всего 4. Команда уверенно действует в обороне, пропуская в среднем всего 0.80 гола за игру. В турнире Кубка России «Урал» стабильно забивает, и в последних 3 матчах обязательно поражал ворота соперников. В 7 из 9 последних матчей команда не проигрывала, что говорит о хорошей форме.

Последние матчи:

«СКА» Хабаровск

«СКА» Хабаровск в последних матчах также проявляет уверенность, забив 7 голов и пропустив 5. Средний показатель пропущенных голов – 1.00 за матч, а забитых – 1.40. Команда стабильно играет в атаке, забивая в 3 последних матчах. За последние 8 матчей хабаровчане не проигрывали в 6, что подчеркивает их стойкость.

Последние матчи:

«Енисей» 2:2 «СКА» Хабаровск

«СКА» Хабаровск 2:0 «Нефтехимик»

«СКА» Хабаровск 1:0 «Чайка»

«Арсенал» Тула 1:0 «СКА» Хабаровск

«СКА» Хабаровск 2:2 «Сокол»

Личные встречи

«Урал» не проигрывает «СКА» Хабаровск в 8 последних встречах, что говорит о явном преимуществе екатеринбуржцев. В последних матчах «Урал» забивал в среднем по 2 гола против хабаровской команды, и это может стать важным фактором в предстоящей игре.

Последние встречи:

Премьер-лига, 17.03.2018: «СКА» Хабаровск 0:3 «Урал»

Премьер-лига, 11.09.2017: «Урал» 1:1 «СКА» Хабаровск

Статистика

«Урал»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

«СКА» Хабаровск:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Урал» является фаворитом встречи, благодаря своим уверенным результатам в последних играх и стабильной обороне. «СКА» Хабаровск также имеет шансы на успех, однако команда показывает не такую стабильную игру в обороне. Учитывая статистику и форму обеих команд, можно ожидать, что хозяева забьют больше и возьмут три очка.

Рекомендации для ставок:

Победа «Урала» – коэффициент 1.70

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Урала» за коэффициент 1.70.