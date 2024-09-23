24 сентября 2024 года на стадионе «Урожай» состоится матч 4-го раунда Кубка России между «Кубань Холдинг» и «Сочи». Это противостояние обещает быть интересным, учитывая разницу в классе команд: «Кубань Холдинг» выступает во Второй лиге, а «Сочи» – представитель Первой лиги. Тем не менее, Кубок России часто дарит неожиданные результаты.

«Кубань Холдинг»

«Кубань Холдинг» находится в хорошей форме, выиграв 3 последние матча в рамках Кубка России. Команда демонстрирует уверенную игру, особенно в кубковых поединках, но в чемпионате Второй лиги их результаты не так впечатляют. В последних 5 матчах «Кубань Холдинг» забила всего 3 гола и пропустила 6. Команда старается максимально плотно играть в обороне, но пропускает регулярно. В этом матче им предстоит серьeзное испытание против команды уровнем выше.

Последние матчи:

«Сочи»

«Сочи» показывает стабильные результаты в Первой лиге, играя вничью в трeх последних матчах. Несмотря на это, команда забивает достаточно, и за последние 5 игр она отличилась 9 раз. В обороне «Сочи» также неплоха, пропустив 5 голов за 5 матчей. В этом матче они являются явным фаворитом, и их более высокий уровень игры должен стать решающим фактором.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интриги этому противостоянию. «Кубань Холдинг» попытается использовать фактор домашнего поля и удивить соперника, но «Сочи» выглядит более подготовленной и сбалансированной командой.

Статистика

«Кубань Холдинг»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Сочи»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч

«Сочи» является явным фаворитом этой встречи благодаря своей более высокой игровой дисциплине и опыту выступлений на высоком уровне. «Кубань Холдинг» постарается навязать борьбу, но разница в классе между командами должна сказаться, и «Сочи» вполне может уверенно пройти дальше в турнире.

Рекомендации для ставок:

Победа «Сочи» – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Сочи» за коэффициент 1.40.