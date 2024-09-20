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    • Колосков поделился мнением о вызове Глушенкова в сборную России

    Колосков поделился мнением о вызове Глушенкова в сборную России

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова неуважительным по отношению к сборной России. Ранее форвард заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

    – Его в окончательном списке сборной России давно не было. Ему и нечего рассуждать на эту тему, значит.

    – Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную России после таких слов?

    – Конечно, нет. Будем говорить прямо – это неуважительное отношение к сборной России. Это его не красит. Теперь его уже вряд ли пригласят в национальную команду, раз ему в клубе интереснее.

    – Не заразился ли Максим «звездной болезнью»?

    – Не думаю, что нужно судить по одному этому эпизоду. Давайте не будем делать выводы. Пока «звездной болезни» нет, раз он прекрасно чувствует себя в коллективе. Но признаки этой болезни проявляются в его мнении о сборной России.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    20.09.2024 11:28
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