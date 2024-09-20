Колосков поделился мнением о вызове Глушенкова в сборную России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова неуважительным по отношению к сборной России. Ранее форвард заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

– Его в окончательном списке сборной России давно не было. Ему и нечего рассуждать на эту тему, значит.

– Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную России после таких слов?

– Конечно, нет. Будем говорить прямо – это неуважительное отношение к сборной России. Это его не красит. Теперь его уже вряд ли пригласят в национальную команду, раз ему в клубе интереснее.

– Не заразился ли Максим «звездной болезнью»?

– Не думаю, что нужно судить по одному этому эпизоду. Давайте не будем делать выводы. Пока «звездной болезни» нет, раз он прекрасно чувствует себя в коллективе. Но признаки этой болезни проявляются в его мнении о сборной России.