В РФС рассмотрят жалобы клубов на Карасева и Москалева

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрит обращения «Динамо» и «Ростова» на неназначенные пенальти в матчах 6-го тура РПЛ.

Как сообщили в службе коммуникаций РФС, по мнению бело-голубых, главный арбитр матча с «Краснодаром» Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте игры.

В «Ростове» считают, что судья встречи с «Локомотивом» (2:3) Владимир Москалев ошибочно не стал назначать одиннадцатиметровый в ворота москвичей на 61-й минуте матча.