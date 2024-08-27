Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В РФС рассмотрят жалобы клубов на Карасева и Москалева

27 августа 2024, 11:56
8

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрит обращения «Динамо» и «Ростова» на неназначенные пенальти в матчах 6-го тура РПЛ.

Как сообщили в службе коммуникаций РФС, по мнению бело-голубых, главный арбитр матча с «Краснодаром» Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте игры.

В «Ростове» считают, что судья встречи с «Локомотивом» (2:3) Владимир Москалев ошибочно не стал назначать одиннадцатиметровый в ворота москвичей на 61-й минуте матча.

  • «Динамо» после шести туров занимает четвертое место в РПЛ с 12 очками.
  • «Ростов» находится на восьмой позиции с 8 очками.

Еще по теме:
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ 12
Лапочкин указал на ошибку ВАР в матче 2-го тура РПЛ, который судил Карасев 16
В «Спартаке» объяснили, почему команда не ушла с поля в матче с «Зенитом» 24
Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Локомотив Краснодар Карасев Сергей Москалев Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1724749294
сослать в ФНЛ пусть там потренируются
Ответить
NewLife
1724752407
"В РФС рассмотрят жалобы клубов на Карасева и Москалева" И наградят этих судей медалями в честь тысячелетия Зенита))
Ответить
ezarchykw
1724752660
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Ответить
Artemka444
1724756504
Скажут что всё правильно!!! А будь там другие команды или судьи сказали бы по другому и отстранили еще для кучи
Ответить
ALEX ML
1724758753
Во всем виноваты деньги
Ответить
Чехов на Садовой
1724790942
Рельсы, рельсы ,шпалы, шпалы едет Москаль запоздалый. От бабла бабла опухли уши , икру , №адла, хочет кушать. Б е с п р е д е л !
Ответить
neim
1724844355
К стенке обоих и друг против друга, чтобы два раза не стрелять ))).
Ответить
Aleost_56
1724859365
Конечно стыдно становится за всё это! Сколько говорить ещё можно?
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
5
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
5
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Все новости
Все новости
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
3
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
22
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+