Булыкин объяснил, почему работает в РФС вместо клубов: «Мне хочется высказать экспертное мнение»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и нижегородской «Волги» Дмитрий Булыкин объяснил, почему не хочет работать в клубах РПЛ.

– В клубы я вернуться не хочу. Сейчас я работаю в РФС в департаменте защиты игры, мне этого достаточно. Пока желания вернуться в клубы у меня нет.

Мне хочется высказать экспертное мнение. Хочется, чтобы правильного экспертного мнения было много. Потому что сейчас у нас есть очень много непонятных оценок от некоторых футболистов, которые даже не попробовали учиться на тренера, а уже рассказывают какие-то вещи. Хочется, чтобы было больше профессионального взгляда, а грамотные люди давали правильную оценку как матчам, так и отдельным эпизодам.

Приятно слушать мнения Аршавина и Радимова по разным вопросам. Это люди, которые играли на высоком уровне и работали тренерами. Они могут правильно посмотреть на ту или иную ситуацию. Иногда слушаешь, что говорят эксперты в разных источниках, а иногда на телевидении, и думаешь, что это не совсем правильно.

– То есть вы оцениваете свою деятельность как аналитическую?

– У меня экспертная точка на всe. И в прессе, и на телевидении. Сейчас я работаю в РФС, мне этого достаточно. Дальше буду думать, что к чему.