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  • Булыкин объяснил, почему работает в РФС вместо клубов: «Мне хочется высказать экспертное мнение»

Булыкин объяснил, почему работает в РФС вместо клубов: «Мне хочется высказать экспертное мнение»

27 августа 2024, 10:19
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и нижегородской «Волги» Дмитрий Булыкин объяснил, почему не хочет работать в клубах РПЛ.

– В клубы я вернуться не хочу. Сейчас я работаю в РФС в департаменте защиты игры, мне этого достаточно. Пока желания вернуться в клубы у меня нет.

Мне хочется высказать экспертное мнение. Хочется, чтобы правильного экспертного мнения было много. Потому что сейчас у нас есть очень много непонятных оценок от некоторых футболистов, которые даже не попробовали учиться на тренера, а уже рассказывают какие-то вещи. Хочется, чтобы было больше профессионального взгляда, а грамотные люди давали правильную оценку как матчам, так и отдельным эпизодам.

Приятно слушать мнения Аршавина и Радимова по разным вопросам. Это люди, которые играли на высоком уровне и работали тренерами. Они могут правильно посмотреть на ту или иную ситуацию. Иногда слушаешь, что говорят эксперты в разных источниках, а иногда на телевидении, и думаешь, что это не совсем правильно.

– То есть вы оцениваете свою деятельность как аналитическую?

– У меня экспертная точка на всe. И в прессе, и на телевидении. Сейчас я работаю в РФС, мне этого достаточно. Дальше буду думать, что к чему.

  • Булыкин завершил профессиональную карьеру в марте 2016 года.
  • С 2017 по 2021 год он был советником президента «Локомотива».
  • В январе 2020 года Булыкин назначен на пост офицера РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Булыкин Дмитрий Радимов Владислав
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