Комментатор Гутцайт будет работать в сборной России

Комментатор Первого канала и заместитель шеф-редактора Okko Спорт Роман Гутцайт будет отвечать за развитие медийного направления в сборной России.

Самвел Авакян, бывший руководителем пресс-службы сборной России с августа 2021 года, покидает свой пост.

«Российский футбольный союз благодарит Самвела Авакяна за высокий профессионализм и самоотдачу при работе в главной сборной страны. Желаем Самвелу успехов в дальнейшей карьере и новых достижений в развитии российского спорта и медиа», – говорится в сообщении РФС.