Комментатор Гутцайт будет работать в сборной России

Комментатор Первого канала и заместитель шеф-редактора Okko Спорт Роман Гутцайт будет отвечать за развитие медийного направления в сборной России.
Самвел Авакян, бывший руководителем пресс-службы сборной России с августа 2021 года, покидает свой пост.
«Российский футбольный союз благодарит Самвела Авакяна за высокий профессионализм и самоотдачу при работе в главной сборной страны. Желаем Самвелу успехов в дальнейшей карьере и новых достижений в развитии российского спорта и медиа», – говорится в сообщении РФС.
- 5 и 7 сентября сборная России проведет в Ханое товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: официальный сайт РФС