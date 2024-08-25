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Личка рассказал о состоянии Лунева после травмы головы

25 августа 2024, 20:40
3

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился информацией о состоянии здоровья голкипера москвичей Андрея Лунева.

«Андрей поедет в больницу. Нужно подстраховаться, думаю, все будет хорошо, два-три дня отдохнет. С «Оренбургом» он может сыграть», – заявил Личка.

  • Андрей Лунев не смог продолжить матч с «Краснодаром» после столкновения с форвардом южан Джоном Кордобой.
  • Российский страж ворот присоединился к коллективу Марцела Лички этим летом.
  • 32-летний футболист провел за москвичей 6 игр. В них Лунев пропустил 4 гола. Также в активе Андрея 2 «сухих» матча.
  • После шести туров «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 12 очков.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Лунев Андрей Личка Марцел
Комментарии (3)
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Админ ресурс
1724607952
на удивление лещук не испортил
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...уефан
1724611491
...давай, Андрюха, чтоб всё нормально было!...
Ответить
neim
1724628524
Здоровья Луневу и скорейшего возвращения в игру !
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