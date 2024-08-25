Личка рассказал о состоянии Лунева после травмы головы

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился информацией о состоянии здоровья голкипера москвичей Андрея Лунева.

«Андрей поедет в больницу. Нужно подстраховаться, думаю, все будет хорошо, два-три дня отдохнет. С «Оренбургом» он может сыграть», – заявил Личка.