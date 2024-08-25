Личка рассказал о состоянии Лунева после травмы головы

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился информацией о состоянии здоровья голкипера москвичей Андрея Лунева.
«Андрей поедет в больницу. Нужно подстраховаться, думаю, все будет хорошо, два-три дня отдохнет. С «Оренбургом» он может сыграть», – заявил Личка.
- Андрей Лунев не смог продолжить матч с «Краснодаром» после столкновения с форвардом южан Джоном Кордобой.
- Российский страж ворот присоединился к коллективу Марцела Лички этим летом.
- 32-летний футболист провел за москвичей 6 игр. В них Лунев пропустил 4 гола. Также в активе Андрея 2 «сухих» матча.
- После шести туров «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 12 очков.
Источник: ТАСС