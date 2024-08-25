Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал выбор между UFC и боксом.
Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду сделал выбор между UFC и боксом.
В новом видео на своем YouTube-канале Роналду с помощью жеста головой делает выбор между популярными видами спорта. Выбирая между UFC и боксом, Криштиану отдал предпочтение UFC.
- 39-летний центрфорвард Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 3 игры за «Аль-Наср».
- В них звездный форвард сумел забить 3 гола. Также в активе португальца 1 голевой пас.
- Во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Фейха».
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Источник: Ютуб-канал Криштиану Роналду