Карпин назвал плюсы и минусы Медиалиги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о развитии медийного футбола в стране.

По его мнению, МФЛ очень полезна для популяризации этого вида спорта, но есть и проблемы.

– Медиафутбол позитивно влияет на уровень развития футбола среди детей и на вовлечение в футбол тех, кто с ним вообще никак не связан?

– 100%, позитивно. Это хорошая идея, для популяризации футбола как вида спорта это идеально. Для вовлечения в футбол тех пластов населения или тех возрастов, которые, возможно, не так сильно интересуется футболом как таковым.

То есть сюда приходят люди, которые известны другими вещами, и из‑за них кто‑то начинает следить и втягиваться, понимать, что такое футбол. В этом плане – великолепно.

– Но чтобы это не связывалось с профессиональным футболом…

– В этом‑то и проблема. Давайте возьмем любую лигу, условное первенство маленького города, увидим, что кто‑то там выделяется, и скажем: «Давайте его в сборную России»…

Есть определенное поступательное движение в любой работе. Самый младший менеджер может дорасти до генерального директора, но поступательно, а не прыгая сразу на главную должность.

Есть Медиалига, есть профессиональный футбол. Попал в профессиональный клуб из Медиалиги – великолепно, показал себя на профессиональном уровне – ок, можно и в сборную и куда угодно. Может, он вообще станет лучшим в мире. Но поступательно.