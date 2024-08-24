Стали известны стартовые составы на матч 6 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» против «Оренбурга». Игра состоится 24 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Бархими, Марков, Ильин, Гиоргобиани.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

«Оренбург» : Москвичев, Сидоров, Хотулев, Прохин, Малых, Мансилья, Башич, Михайлов, Марин, Горбани, Сахархизан.

Главный тренер: Давид Деограсия

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!