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Главный тренер сборной Португалии оценил состояние Роналду

23 августа 2024, 12:49

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остается лучшим форвардом национальной команды.

«Двери в сборную для него всегда открыты. Для нас важно, что Криштиану играет за свой клуб, что он активен. Мы следим за ним, как и за остальными игроками. Он наш капитан. Его физические данные очень хорошие, а настрой важен для команды.

Да, он уже не тот игрок, каким был 10 лет назад. Но теперь у него еще больше опыта. Нет смысла говорить о возрасте, потому что есть пример Пепе, безупречно сыгравшего на Евро. Опыт на уровне сборной очень важен с точки зрения помощи молодым игрокам.

Мы оцениваем Криштиану так же, как других игроков. По многим показателям он лучший форвард в португальском футболе», – сказал Мартинес.

  • 39-летний Роналду провел в этом сезоне за клуб 3 матча, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • Он выступал за сборную Португалии на шести чемпионатах Европы и пяти чемпионатах мира.

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Источник: A Bola
Товарищеские матчи. Сборные Португалия Аль-Наср Роналду Криштиану Мартинес Роберто
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