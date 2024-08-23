Главный тренер сборной Португалии оценил состояние Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остается лучшим форвардом национальной команды.

«Двери в сборную для него всегда открыты. Для нас важно, что Криштиану играет за свой клуб, что он активен. Мы следим за ним, как и за остальными игроками. Он наш капитан. Его физические данные очень хорошие, а настрой важен для команды.

Да, он уже не тот игрок, каким был 10 лет назад. Но теперь у него еще больше опыта. Нет смысла говорить о возрасте, потому что есть пример Пепе, безупречно сыгравшего на Евро. Опыт на уровне сборной очень важен с точки зрения помощи молодым игрокам.

Мы оцениваем Криштиану так же, как других игроков. По многим показателям он лучший форвард в португальском футболе», – сказал Мартинес.