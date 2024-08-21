Президент 2DROTS прокомментировал вылет из Фонбет Кубка России

Президент 2DROTS Некит высказался после проигранного матча с костромским «Спартаком».

Команды встречались во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

2DROTS уступили со счетом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти.

«Парадоксально, ведь по игре у нас многое получалось. Создали четыре убойных момента, но пропустили с пенальти нелепый гол. Ошиблись, пропустили и из-за этого проиграли.

Гол не вытекал из игры, вообще не было такого ощущения. Но, наверное, с пенальти так и бывает, где-то фокус выключился.

Мы дали бой и можем гордиться своей игрой. К сожалению, не повезло», – заявил Некит.