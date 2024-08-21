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Молодежная сборная России будет играть в сентябре в закрытом режиме

21 августа 2024, 08:30

Молодежная сборная России, составленная из игроков не старше 2005 года рождения, сыграет два матча со сверстниками из Вьетнама.

Игры пройдут в Ханое 6 и 9 сентября на полях Центра подготовки молодых футболистов Вьетнама. По просьбе хозяев встречи пройдут в закрытом режиме. Начало матчей в 18:00 и 17:00 соответственно.

  • В марте молодежная сборная России, составленная из футболистов не старше 20 лет, играла товарищеские матчи в Уругвае против местной молодежной сборной (1:0) и молодежных команд клубов «Насьональ» (7:2) и «Монтевидео Сити Торке» (1:2).
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия (мол)
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