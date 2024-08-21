Молодежная сборная России будет играть в сентябре в закрытом режиме

Молодежная сборная России, составленная из игроков не старше 2005 года рождения, сыграет два матча со сверстниками из Вьетнама.
Игры пройдут в Ханое 6 и 9 сентября на полях Центра подготовки молодых футболистов Вьетнама. По просьбе хозяев встречи пройдут в закрытом режиме. Начало матчей в 18:00 и 17:00 соответственно.
- В марте молодежная сборная России, составленная из футболистов не старше 20 лет, играла товарищеские матчи в Уругвае против местной молодежной сборной (1:0) и молодежных команд клубов «Насьональ» (7:2) и «Монтевидео Сити Торке» (1:2).
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: официальный сайт РФС