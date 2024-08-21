Молодежная сборная России будет играть в сентябре в закрытом режиме

Молодежная сборная России, составленная из игроков не старше 2005 года рождения, сыграет два матча со сверстниками из Вьетнама.

Игры пройдут в Ханое 6 и 9 сентября на полях Центра подготовки молодых футболистов Вьетнама. По просьбе хозяев встречи пройдут в закрытом режиме. Начало матчей в 18:00 и 17:00 соответственно.