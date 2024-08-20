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Слуцкий ответил на вопрос о возвращении в РПЛ

20 августа 2024, 23:38
1

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о возможном возвращении в РПЛ.

  • «Шэньхуа» при Слуцком проиграл только 1 официальный матч.
  • Команда идет в Суперлиге 2-й.
  • Контракт Слуцкого рассчитан до декабря.

«Я не могу так чeтко говорить на эти темы, потому что никогда не говори «никогда». Всe что угодно может быть. Я в любом случае слежу за чемпионатом России, говорю на русском языке. Понятно, что глубоко, как бы там ни было, вовлечeн в большое количество процессов, которые проходят в российском футболе, в том числе в детско-юношеском футболе. Поэтому я это вполне допускаю, но понятно, что так как у меня уже третий иностранный опыт, для меня тренерская профессия это такой жизненный экспириенс, жизненный опыт, который ты получаешь.

Я недавно читал фразу Кости Генича, когда он говорил про возможный переход Федора Чалова в ПАОК: «Я не понимаю этого трансфера, не понимаю зачем». А я прекрасно понимаю. Если у человека нет возможности что-то менять в своей жизни, выходить из зоны комфорта, я ни в коем случае не осуждаю такого человека. Когда у человека есть такие возможности и есть к этому предрасположенность, на мой взгляд, это очень классно, круто, интересно и всe прочее, поэтому мне близка и позиция Кости, который всю жизнь работает на «Матч ТВ» и не хочет никуда уходить, не хочет ничего менять. Хочет, чтобы его жизнь была в этой зоне комфорта.

Но также я прекрасно понимаю людей, которые стремятся из неe выйти, получить новые эмоции, впечатления, опыт. Потому что, судя по всему, ради чего мы живeм? Для того чтобы получать яркие жизненные эмоции и впечатления. Естественно, каждая новая страна, каждый новый клуб, каждое новое знакомство тебе эти впечатления дарят», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Суперлига».

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Источник: «Чемпионат»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
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bashnat013
1724229291
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