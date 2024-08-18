Мостовой: «Спартак» разгромит «Факел», и все запоют о чемпионстве»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Факела».

«Вряд ли «Факел» может что-то противопоставить сегодняшнему «Спартаку». Сейчас красно-белые разгромят «Факел», и снова все запоют о чемпионстве.

Но настоящая проверка для команды Деяна Станковича будет в следующем туре с «Зенитом». Вот тогда и можно будет судить, чего стоит нынешний «Спартак», – сказал Мостовой.

Матч на «Лукойл Арене» начнется в 17:30 мск.

У «Спартака» серия из 5 матчей без поражений.

«Факел» на этой неделе сменил тренера.

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