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  • Мостовой: «Спартак» разгромит «Факел», и все запоют о чемпионстве»

Мостовой: «Спартак» разгромит «Факел», и все запоют о чемпионстве»

18 августа 2024, 14:42
11

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Факела».

«Вряд ли «Факел» может что-то противопоставить сегодняшнему «Спартаку». Сейчас красно-белые разгромят «Факел», и снова все запоют о чемпионстве.

Но настоящая проверка для команды Деяна Станковича будет в следующем туре с «Зенитом». Вот тогда и можно будет судить, чего стоит нынешний «Спартак», – сказал Мостовой.

  • Матч на «Лукойл Арене» начнется в 17:30 мск.
  • У «Спартака» серия из 5 матчей без поражений.
  • «Факел» на этой неделе сменил тренера.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Мостовой Александр
Комментарии (11)
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raritet
1723981596
Факел еще можно зажечь.!
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СвинкаСправедливости
1723982116
Да толку от матча с Зенитом? Там игроки Зенита будут играть в Рэгби, а арбитр будет срывать каждую атаку Спартака, фиксируя фол Зенита в пользу Зенита...
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ИкС-Игрек-google
1723982898
мостового уважал раньше. сейчас из за его ехидства к клубу не уважаю. то же мне эксперт...
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Каратель помойников
1723996949
Пока по чемпионство заикается мостовой,лично я с опаской ждал матча,но начало развеяло мои сомнения.но по чемпионство никто и не поет.как говорится в одном фильме "закусывать надо!"
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