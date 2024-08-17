Месси намерен наказать напавших на его дом на Ибице

Нападающий «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси планирует наказать экоактивистов, атаковавших его дом на Ибице.
- Несколько дней назад трое представителей экологической организации Бильбао облили дом Месси краской.
Теперь Лео намерен отсудить за вред имуществу 50 тысяч евро. Нарушители считают сумму непропорциональной нанесенному ущербу.
- Целью нападения было привлечь внимание «богатых к проблемам климатического кризиса».
- Непосредственные исполнители арестованы.
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Источник: El Español