Месси намерен наказать напавших на его дом на Ибице

Нападающий «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси планирует наказать экоактивистов, атаковавших его дом на Ибице.

Несколько дней назад трое представителей экологической организации Бильбао облили дом Месси краской.

Теперь Лео намерен отсудить за вред имуществу 50 тысяч евро. Нарушители считают сумму непропорциональной нанесенному ущербу.

Целью нападения было привлечь внимание «богатых к проблемам климатического кризиса».

Непосредственные исполнители арестованы.

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