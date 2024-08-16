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Назначены судьи на матчи 5-го тура РПЛ

16 августа 2024, 13:35
3

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 5-го тура РПЛ, которые пройдут 17-19 августа. Главным судьей московского дерби ЦСКА – «Локомотив» будет Кирилл Левников.

17 августа (суббота)

«Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Юрий Баскаков.

18 августа (воскресенье)

«Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Факел»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунeв, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артeм Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.

19 августа (понедельник)

«Акрон» – «Рубин»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Артeм Перов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Оренбург Нижний Новгород Рубин Динамо Мх Акрон Химки Факел Краснодар Ахмат Безбородов Владислав Сухой Алексей Шадыханов Павел Иванов Cергей Левников Кирилл Чистяков Артем Кукуян Павел Егоров Егор
Комментарии (3)
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ivany4
1723809282
Вот интересно, какие важные события произошли в РФС и РПЛ, что в Москве, в один день, практически друг за другом проводят игры ЦСКА и Спартака. Как же московский омон дал добро?!)) От скуки решил посмотреть сайт РФС. Как в цирк сходил. 4 июля 2024. Департамент судейства и инспектирования будут объединены. ... Объединение департаментов будет способствовать более эффективной коммуникации и поможет унификации трактовок моментов судьями и инспекторами.... И кто кого инспектирует?))
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