Назначены судьи на матчи 5-го тура РПЛ

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 5-го тура РПЛ, которые пройдут 17-19 августа. Главным судьей московского дерби ЦСКА – «Локомотив» будет Кирилл Левников.

17 августа (суббота)

«Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Юрий Баскаков.

18 августа (воскресенье)

«Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Факел»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунeв, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артeм Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.

19 августа (понедельник)

«Акрон» – «Рубин»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Артeм Перов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.