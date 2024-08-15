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  • Фонбет Кубок России. «Факел» дома проиграл «Акрону» (1:2) в первом матче с новым тренером

Фонбет Кубок России. «Факел» дома проиграл «Акрону» (1:2) в первом матче с новым тренером

15 августа 2024, 20:00
11

«Факел» на своем поле потерпел поражение во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Воронежцы при пустых трибунах уступили «Факелу» со счетом 1:2.

Это был первый матч «Факела» после возвращения Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера.

«Акрон» набрал первые три очка в турнире, у «Факела» 0 баллов после 2 туров.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 2-й тур

Факел (Воронеж) – Акрон (Тольятти) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Марков, 5; 1:1 – Дмитриев, 10; 1:2 – Палиенко (с пенальти), 70.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Акрон Факел
Комментарии (11)
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val69
1723742294
Пустые трибуны, конечно много значат... Но, они пустые для обеих команд... Для хозяев, конечно тоска без поддержки...
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DVOK68
1723742543
Да ничё.У них все мысли давно о Спартаке,какой там Акрон,шутите?))
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Цугундeр
1723743478
Чё там с позором ?
Ответить
Fialet
1723745194
Так им и надо за такое отношение к своим болельщикам.
Ответить
sanches85
1723746322
Воронежцы при пустых трибунах уступили «Факелу» со счетом 1:2. КАК ЭТО ПОНЯТЬ? Акрон из Тольятти же. Как воронежцы уступили сами себе - Факелу??? Может кто пояснит? А то голова лопнет )))))
Ответить
jabba-the-hat
1723750093
А как же теперь про позор кричать?! Из-под забора разве что
Ответить
Pourquoi pas
1723751111
Из Факела в Чайку - это одно, из Чайки в Факел - совсем другое... Это про Пятибратова...
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