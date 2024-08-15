Фонбет Кубок России. «Факел» дома проиграл «Акрону» (1:2) в первом матче с новым тренером

«Факел» на своем поле потерпел поражение во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Воронежцы при пустых трибунах уступили «Факелу» со счетом 1:2.

Это был первый матч «Факела» после возвращения Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера.

«Акрон» набрал первые три очка в турнире, у «Факела» 0 баллов после 2 туров.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 2-й тур

Факел (Воронеж) – Акрон (Тольятти) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Марков, 5; 1:1 – Дмитриев, 10; 1:2 – Палиенко (с пенальти), 70.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России