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Стала известна зарплата Дзюбы в «Крыльях Советов»

15 августа 2024, 18:00
14

Артем Дзюба может заключить контракт с «Крыльями Советов» на один год.

Если это произойдет, то самарцы будут платить экс-нападающему «Локомотива» 5 миллионов рублей в месяц.

Также футболисту пообещали подписной бонус в размере 10 миллионов рублей. Сделку должен одобрить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

  • Дзюба – свободный агент.
  • «Локо» не продлил с ним контракт.
  • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Дзюба Артем
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1723734978
Завышены зарплаты в нашем футболе, оторваны от жизни....А что им наша жизнь...
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Цугундeр
1723735057
Избороздивши всё старая посудина вошла в Великую реку ?) Ох ....
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...уефан
1723735220
...значит, Сергеев сидит на жопе ровно, как и Соболев...
Ответить
Desma
1723735246
У не заключившего контракт уже все карманы вывернули. Бедный Артёмка...............
Ответить
bulls27
1723796810
Можно я за 2 лучше сыграю ?!
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Исмо
1723797354
Бляха муха, 5 миллионов!!! в месяц)За что такие деньги этим кривоногим?
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Александр-Балашов-google
1723799131
Минут 10 в концовочках матчей попылит.
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Сельмаш 74
1723805430
Все Крысы точно в пердив идут,на лицо распил бюджета)))
Ответить
Zoge
1723811397
Подрежет он крылышки крыльям !
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Сергей-Дюгаев-yandex
1723814579
Ребята, он вам не поможет, его время прошло, будет изображать игру, сейчас он понторезом.
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