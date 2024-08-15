Стала известна зарплата Дзюбы в «Крыльях Советов»

Артем Дзюба может заключить контракт с «Крыльями Советов» на один год.
Если это произойдет, то самарцы будут платить экс-нападающему «Локомотива» 5 миллионов рублей в месяц.
Также футболисту пообещали подписной бонус в размере 10 миллионов рублей. Сделку должен одобрить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
- Дзюба – свободный агент.
- «Локо» не продлил с ним контракт.
- В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова