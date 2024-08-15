Пятибратов: «Генич – эталон российского комментатора»

Новый тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высоко отозвался о комментаторе «Матч ТВ» Константине Гениче.

При этом он отказался спорить с журналистом по поводу перспектив воронежской команды не вылететь из РПЛ.

– Вы рассказывали о дружбе с Геничем, Константин не верил в сезоне-2022/23, что «Факел» останется в РПЛ. Готовы ли вы сейчас поспорить, что «Факел» сохранит прописку?

– Константин – для меня эталон российского комментатора, он знает футбол изнутри и смело оперирует своими знаниями. Зачем мне спорить?

Я лишь готов сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы выполнить задачу, поставленную перед «Факелом». В нас будет страсть, будет огонь, и мы очень хотим, чтобы болельщики гордились командой.

Не можем подвести их. Уверяю, равнодушных не будет, мы станем работать каждый день, зная, что за нашими спинами такая поддержка.