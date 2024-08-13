«Заканчивать не собираюсь»: 38-летний Гилерме рассказал о вариантах продолжения карьеры

Вратарь Гилерме не планирует завершать карьеру. Ему 38 лет.
– Могу ли завершить карьеру? Нет-нет, не собираюсь пока. Но не все от меня зависит.
– А варианты какие скорее: в России или в Бразилии?
– Есть в России, есть в Бразилии, но пока думаю. Большую роль играет семья – где будем жить.
- 38-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.
- Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
- На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.
Источник: Sport24