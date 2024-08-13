«Заканчивать не собираюсь»: 38-летний Гилерме рассказал о вариантах продолжения карьеры

Вратарь Гилерме не планирует завершать карьеру. Ему 38 лет.

– Могу ли завершить карьеру? Нет-нет, не собираюсь пока. Но не все от меня зависит.

– А варианты какие скорее: в России или в Бразилии?

– Есть в России, есть в Бразилии, но пока думаю. Большую роль играет семья – где будем жить.